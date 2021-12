Qual è la differenza tra Green Pass e Super Green Pass?

Dalla scorsa settimana è entrato in vigore in Italia il nuovo Super Green Pass, la certificazione che permette ai vaccinati e guariti di evitare le restrizioni in zona gialla ed arancione. Sul web, però, continua ad esserci confusione: vediamo quindi cosa cambia tra Green Pass e Super Green Pass.

Le differenze tra i due sono importanti:

Il Green Pass base va ad indicare la Certificazione Verde COVID19, ed attesta la vaccinazione, guarigione o la negatività ad un test antigenico rapido o molecolare;

va ad indicare la Certificazione Verde COVID19, ed attesta la vaccinazione, guarigione o la negatività ad un test antigenico rapido o molecolare; Il Green Pass rafforzato, invece, viene dato solo a coloro che sono guariti o che hanno completato il ciclo vaccinale con almeno due dosi.

Il Super Green Pass, sostanzialmente, quindi non viene dato a coloro che effettuano i test anti-Covid19 e sarà in vigore anche in zona bianca fino al 15 Gennaio 2022, salvo proroghe, mentre in zona gialla ed arancione sarà valido a tempo indeterminato.

Nel weekend, inoltre, il Governo ha anche diffuso una lista delle attività consentite con il Super Green Pass: il file PDF diffuso da Palazzo Chigi è molto chiaro ed è sotto forma di tabella esplicativa che pone tutti i diversi casi e le eventuali restrizioni in zona bianca, gialla, arancione e rossa.

Come sempre, la notizia in questione contiene informazioni relative al momento in cui è stata scritta.