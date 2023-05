Qual è la differenza tra Lama e Alpaca? Ecco svelato il mistero

Lama e Alpaca non sono sicuramente animali che si trovano allo stato brado da noi e siamo sicuri che i non addetti ai lavori non sanno quali siano le differenze. A questo proposito, infatti, cosa cambia rispetto uno o l'altro? Ecco qual è la loro diversità.

Gli alpaca sono il membro più piccolo della famiglia dei cammelli, discendono dalle vigogne che vivono sulle Ande, crescono fino a circa 90 centimetri e sono animali altamente sociali e sono spesso tenuti in branchi dove possono essere allevati insieme. Ad oggi ne esistono due razze: huacaya e suri, e le loro facce sono generalmente piccole e schiacciate.

I lama discendono dai guanachi, non dalle vigogne, sono più grandi rispetto agli alpaca (crescono fino a 120 centimetri) e sono stati utilizzati dalle comunità sudamericane per trasportare merci attraverso altipiani e montagne negli ultimi 6.500 anni. Anche loro appartengono alla famiglia dei cammelli di cui fanno parte, appunto, anche guanachi e vigogne (oltre gli alpaca).

Le tre maggiori differenze tra i due animali sono: le dimensioni, il mantello (più ruvido nei lama e morbido negli alpaca) e la forma del muso, con orecchie e nasi molto più lunghe. Le quattro specie della famiglia dei cammelli possono anche incrociarsi tra loro: i figli di un lama maschio e di una femmina di alpaca sono chiamati huarizos (e saranno anche fertili).

Non è un caso che gli alpaca vengono usati come "animali da compagnia" durante le escursioni, mentre i lama no.