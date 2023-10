Qual è la differenza tra nova, supernova, ipernova e kilonova?

Le stelle hanno un modo tutto loro di manifestare la loro esistenza, e alcune di queste manifestazioni sono davvero esplosive. Prendiamo ad esempio la parola "nova", che deriva dal latino "nova stella", che significa "nuova stella".

Questo termine fu coniato da Tycho Brahe nel 1572 per descrivere l'apparizione improvvisa di una luce nel cielo dove prima non c'era nulla. Ma con il passare del tempo e l'evoluzione della nostra comprensione dell'universo, abbiamo iniziato a categorizzare questi fenomeni in modi diversi.

Ad esempio, ciò che Tycho aveva osservato era in realtà una supernova, mentre il termine "nova" oggi si riferisce a qualcosa di leggermente diverso. E non si tratta solo di una differenza di luminosità: le supernove, ad esempio, possono derivare da due processi completamente diversi, ognuno dei quali distinto da quello che causa una nova.

E la differenza di luminosità intrinseca tra le due può variare di oltre 10.000 volte. Ma non finisce qui. Oltre a nova e supernova, abbiamo anche ipernova e kilonova. Le ipernove sono essenzialmente supernove di grandi dimensioni, formate quando stelle con più di 30 masse solari subiscono un collasso del nucleo. Sono almeno 10 volte, se non centinaia di volte, più luminose delle supernove.

E poi ci sono le kilonove, un termine coniato per descrivere un fenomeno osservato per la prima volta nel 2017. Queste coinvolgono due stelle di neutroni che orbitano l'una attorno all'altra e alla fine si scontrano, rilasciando sia onde gravitazionali sia radiazioni elettromagnetiche. Questi eventi sono rari, ma fondamentali per la formazione di molti degli elementi pesanti nell'universo.

Senza di loro, la Terra potrebbe non avere molti dei materiali necessari per costruire una società tecnologica, e persino l'esistenza dell'umanità sarebbe stata (forse) impossibile.