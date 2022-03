Qual è la differenza tra povertà relativa e povertà assoluta?

Le statistiche mondiali hanno suggerito che coloro che nascono in povertà hanno molte più probabilità di rimanere poveri. Alcune persone possono sfuggire da questa maledizione, ma "lavorare sodo" spesso non è la soluzione, soprattutto in aree in cui il sistema economico non lavora a favore del popolo.

I dati che troviamo sui libri di geografia o che risuonano dalle televisioni sono fondamentali per comprendere quante persone vivono in uno stato di benessere carente. Il dato più importante è capire se una specifica zona, con annessa morfologia territoriale o culturale, possa influire sul riscatto economico di coloro che non nascono fra i fiumi di champagne. Sarebbe bello un mondo senza povertà.

La povertà va oltre l'economia, però. In alcuni ambiti vanno considerati anche la società e la politica. Ma la povertà può essere qualcosa di misurabile? Qual è la differenza tra povertà assoluta e relativa?