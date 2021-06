Qual è la differenza tra RAM e vRAM? Ecco di cosa si occupano

Quando si parla di memoria RAM può capitare, specie se ci si interessa particolarmente dei computer e della build che si vuole creare per gli utilizzi più disparati, di trovarsi dinanzi alle diciture “RAM”, “SDRAM” e “VRAM” senza capire come funzionano e quali sono le differenze. Ebbene, in questa occasione vi spiegheremo tutto.

Partiamo da RAM, abbreviazione che sta per Random Access Memory (letteralmente, “memoria ad accesso casuale”) e rappresenta un tipo di memoria volatile direttamente accessibile dalla CPU in cui il computer memorizza i programmi e le informazioni in esecuzione. A seconda della tipologia, delle dimensioni e delle prestazioni cambiano in toto le performance del computer: più RAM ha il dispositivo, più quest’ultimo potrà caricare e contenere dati ed eseguire più programmi contemporaneamente.

La memoria RAM poi ha anche una velocità indicata in Megahertz (MHz), ovvero il “milione di cicli per secondo”: più veloce è la RAM, ovviamente migliori saranno le sue performance. Ma attenzione, perché è sempre meglio avere un numero più elevato di banchi di memoria piuttosto che meno banchi a velocità superiori, anche perché la scheda madre contenuta nel PC potrebbe non essere in grado di supportare determinati tagli.

Conoscendo questa definizione base, ora dobbiamo stabilire la differenza tra RAM e VRAM, o meglio “SDRAM” e VRAM. Parlare di “RAM” è infatti generico dato che esistono molteplici tipologie (SRAM, DRAM, SDRAM, VRAM sono le più note); eppure, nei nostri computer troviamo SDRAM (comunque comunemente detta RAM) e VRAM.

SDRAM – acronimo di Synchronous Dynamic Random Access Memory, ovvero RAM dinamica sincrone - è la memoria principale del computer, disponibile in banchi che vengono collocati sugli slot appositi della scheda madre. Lo standard minimo è di 4 GB ma solitamente si parla di memoria da 8 GB venduta in coppia (funzionando così su sistemi dual-channel) arrivando così a 16 GB, una quota ormai considerata ideale. Inoltre, si differenzia nelle classificazioni SDR (ormai inutilizzata) e DDR (acronimo di double data rate, ovvero “doppia velocità di trasferimento), di cui siamo arrivati alla variante DDR4 in grado di operare tra 1600 e 3200 MHz a una tensione di 1,2 V.

D’altro canto, la VRAM – acronimo di “Video RAM” – è quella memoria che viene utilizzata per memorizzare esclusivamente i dati grafici aiutando il computer a eseguire efficacemente attività complesse legate alla grafica. Di conseguenza, la sua presenza è essenziale nel caso, per esempio, del gaming per eseguire i titoli AAA a una quantità soddisfacente di FPS, ma anche nel caso di lavori legati alla grafica (architettura, realtà aumentata e così via) dato che più VRAM c’è, più è possibile visualizzare un insieme di immagini 2D e 3D fluidamente. Esistono anche sottotipi di VRAM, di cui lo standard moderno SGRAM (Synchronous Graphics RAM) che appare nelle nuove schede grafiche con la più nota sigla GDDR5.

Ma in poche parole, VRAM e DRAM sono tipi di RAM che differiscono per scopo l'uno dall'altro: da una parte la VRAM è responsabile delle attività relative alla grafica, dall’altra la RAM è responsabile del caricamento del sistema operativo e della conservazione dei programmi in esecuzione. In entrambi i casi, più ce n’è, meglio è.

