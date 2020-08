Qual è la differenza tra una rana e un rospo? Ve lo spieghiamo noi

Sicuramente, agli occhi di un non-esperto, una rana e un rospo potrebbero sembrare creature identiche. Tuttavia, le differenze tra questi due animali sono sostanziali e uno sguardo attento potrebbe far subito rivelare i punti caratteristici delle due creature. Ecco quali dettagli osservare per capirlo all'istante!

La prima cosa che cade subito all'occhio è sicuramente la pelle: i rospi, infatti, hanno un aspetto verrucoso, sono ricoperti di piccoli grumi e protuberanze, mentre le rane sono lucide e lisce. I rospi hanno praticamente sempre la pelle secca, mentre le rane sembrano bagnate anche quando sono fuori dall'acqua da un po'.

Altro dettaglio su cui si deve stare attenti è la posizione della creatura. Se si è avvistato un individuo che si fa strada lungo un marciapiede o nell'erba, è probabile che sia un rospo. Quest'ultimi affrontano molto meglio le condizioni di siccità rispetto alle rane, poiché la loro pelle è più impermeabile. Le rane, invece, perdono umidità molto più facilmente e quindi sono raramente viste troppo lontano dall'acqua.

Le rane, inoltre, hanno zampe lunghe, perfino più della testa e del corpo. I rospi, d'altra parte, hanno gambe molto più corte e preferiscono strisciare piuttosto che saltare. Le prime sono flessuose e con un aspetto molto più atletico, mentre i secondi sono semplicemente più tondi e "tozzi". È possibile individuare una delle due creature anche in base alle uova che depongono: quelle delle rane vengono deposte in ciuffi appiccicosi, mentre le uova del rospo galleggiano come delle lunghe fibre.

Indovinate? Anche i girini possono essere individuati facilmente! Come le loro controparti, i girini di rana sono più magri (e ricoperti da alcune macchie color oro) mentre quelli di rospo sono più grossi (e completamente di colore nero).