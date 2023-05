Qual è la differenza tra un sociopatico e uno psicopatico?

Mentre la scienza ha cercato di capire quale fosse lo psicopatico più realistico del cinema, molti spesso fanno confusione tra sociopatia e psicopatia. Qual è la differenza tra i due disturbi della personalità? Le differenze ci sono, ma occorre sottolineare una cosa.

"I termini sono spesso usati in modo intercambiabile nella letteratura popolare, nella scrittura di criminologia e all'interno dei media in generale, ma non sono termini diagnostici e non sono esattamente la stessa cosa", spiega la psicoterapeuta Terri Cole.

Inoltre la definizione di psicopatico o sociopatico non c'è all'interno del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali perché i medici non hanno dato una diagnosi ufficiale. "Il sociopatico viene utilizzato quando si descrive una persona che ha un disturbo antisociale di personalità, mentre la psicopatologia descrive una serie di tratti della personalità", afferma Cole.

La differenza, per l'esperta, è che: "un sociopatico descrive qualcuno che agisce in modo irregolare e impulsivo con poca o nessuna coscienza su come il suo comportamento influisca sugli altri, mentre uno psicopatico, al contrario, sarebbe qualcuno che non ha il controllo degli impulsi e pochi scrupoli sul comportamento violento, ma è generalmente considerato più calcolatore e pericoloso".

Nella misura in cui possa vigere una differenza tra psicopatia e un sociopatia, un altro esperto, Eileen Anderson, professore di bioetica e professore di psichiatria presso la School of Medicine della Case Western Reserve University, afferma che i sociopatici potrebbero provare un po' di rimorso ma procedere con comportamenti antisociali, mentre gli psicopatici non provano coscienza o rimorso per comportamenti rischiosi e si sentono autorizzati a raggiungere i propri obiettivi personali "anche quando tali obiettivi potrebbero essere irragionevoli come mentire, rubare, aggredire o persino uccidere qualcuno."