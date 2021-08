Qual è il dinosauro più grande di tutti? Sicuramente vi stupirà

La risposta a questa domanda è più complessa di quanto si possa immaginare. A causa delle condizioni e della scarsità di reperti su questi giganteschi animali, è possibile solo attuare stime sulle dimensioni. Quello che sappiamo è che il “detentore del record” di dinosauro più grande è tra i sauropodi, gruppo noto per le titaniche dimensioni.

Tra questi sarebbero diverse le specie in grado di “contendersi il titolo”: L’Argentinosaururs, il Bruhathkayosaurus e il leggendario Amphicoelias fragilimus. Nello specifico, però, i reperti presentano alcuni problemi.

Per l’Argentinosaurus, infatti, troviamo una quantità misera di resti, che constano di qualche vertebra, costola e un femore incompleto. Stando a questi, dopo attente rivalutazioni, è stato possibile stimare una lunghezza poco superiore ai 30 metri ed un peso di 75-80 tonnellate.

Per il secondo contendente, il Bruhathkayosaurus, il discorso è affine. L’esiguo numero di ossa, per giunta andate completamente distrutte, ne davano una stima che lo configuravano come più grande dell’Argentinosaurus, raggiungendo i 35 metri di lunghezza ed un peso superiore alle 80 tonnellate.

L’ultimo esemplare di questa gigantesca triade, l’ Amphicoelias fragillimus, porta con sé un alone di mistero. In questo caso il ritrovamento consisteva di un frammento dell’arco neurale che successivamente è andato perduto. Dalle prime stime è risultato che questa specie poteva raggiungere la lunghezza di ben 58 metri con un peso che si aggirava intorno alle 100 tonnellate. Come è facile supporre in questo caso, le stime si sono basate su una quantità insufficiente di reperti e vanno prese con una certa cautela, essendo riferite al solo studio del frammento disperso, di cui restano unicamente delle foto.

Dopo aver analizzato questi mastodontici animali, dobbiamo portare all’attenzione uno studio del 2017 in cui viene analizzata una nuova specie, ritrovata in Argentina. Questa presenta una quantità di reperti notevole ed è oggi nota col nome di Patagotitan mayorum. Al tempo della sua scoperta si supponeva fosse il più grande dinosauro mai esistito, con una stima delle dimensioni iniziali che si attestavano su una lunghezza di 37 metri ed un peso di 77 tonnellate. In questo caso, gli studi volumetrici sulla grandezza dell’animale hanno avuto una base più solida, rispetto alle precedenti specie analizzate, permettendo di avere un’idea molto più concreta della grandezza di quest’ultimo esponente dei sauropodi (estinti da milioni di anni).

Possiamo dunque affermare che, in quanto si tratti di una delle poche specie di cui possiamo eseguire una stima più accurata, sarebbe possibile definirla come “il dinosauro più grande mai esistito”, ma resta un’affermazione azzardata, poiché future analisi e antichi ritrovamenti potrebbero smentirla. In merito, infatti, vi segnaliamo un recentissimo studio, che ha analizzato alcuni reperti fossili ritrovati nella regione del Neuquén in Argentina. Secondo quanto affermato dai ricercatori, potrebbe trattarsi di una specie addirittura superiore a Patagotitan.