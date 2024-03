Qual è stato il primo dinosauro ad essere stato scoperto e descritto?

200 anni di paleontologia dei dinosauri. Questo è il dato che emerge in questo 2024, andando a guardare a ritrovo tutte le scoperte che hanno interessato questi incredibili e meravigliosi rettili preistorici.

Il 20 febbraio del 1824, infatti, un reverendo inglese, da poco appassionatisi di geologia, William Buckland, presentò dinnanzi alla Società scientifica che presiedeva i resti dell'animale che sarebbe stato poi ricordato come il primo dinosauro ad essere stato scoperto, in un accorato discorso che avrebbe fatto il giro del mondo.

Il nome che Buckland attribuì all'animale fu Megalosaurus, ovvero "grande rettile", definendo inconsapevolmente per sempre la denominazione di tutti i rettili preistorici che sarebbero stati scoperti da lì in avanti, in un periodo in cui il termine "dinosauro" non era stato ancora inventato né tantomeno utilizzato per descrivere queste creature.

Com'era tuttavia formato il Megalosauro e come si inserisce, nella storia evolutiva dei dinosauri? Dopo due secoli di approfondimenti, oggi sappiamo molte cose di questo particolare animale, ad inizio Ottocento considerato imponente, ma oggi ritenuto di taglia media visto il ritrovamento di dinosauri molto più grossi.

Era un carnivoro di circa 7-9 metri, pesante 900 kg, che visse attorno a 167 milioni di anni fa, ovvero nel Giurassico medio. Era forte e grande come il più noto Allosauro e probabilmente era uno dei carnivori più comuni presenti in Europa.

Dalla struttura fisica abbastanza primitiva, oggi si conoscono pochi resti della sua specie. La maggioranza dei ritrovamenti sono avvenuti nella già citata Inghilterra, vicino ad Oxford, e in Francia. In generale, il Megalosauro oggi viene considerato dai paleontologi come una delle specie basali dell'evoluzione dei teropodi.

Abilissimo nel predare i primi sauropodi e gli ornitischi, il Megalosauro era capace di rincorrere le sue prede in posizione bipede, aiutandosi con la coda per trovare l'equilibrio.

La scoperta del Megalosauro fu fondamentale per il progresso complessivo della scienza. Non permise infatti solo di scoprire un nuovo gruppo di animali preistorici, ma portò a 2 importanti rivoluzioni. Convinse alcuni geologi che non era possibile più credere che la Terra avesse solo 6.000 anni, come indicato dalla Bibbia, e soprattutto indusse moltissimi naturalisti - in primis Darwin - a riconsiderare le teorie evolutive comparse sul finire del Settecento, fornendo maggior supporto sul concetto di estinzione delle specie.

Oggi sappiamo che Darwin, prima di definire le proprie idee, dovette passare alcuni anni a viaggiare in tutto il mondo, a bordo della Beagle, ma sappiamo anche che prima della partenza era a conoscenza del ritrovamento del reverendo inglese e che probabilmente visionò i reperti tramite le iconografie pubblicate da Buckland stesso, in alcune pubblicazioni.

