Ecco qual è il dolore più acuto che si può provare secondo la scienza

Ci sono dei dolori più o meno sopportabili rispetto ad altri. È vero che ognuno sperimenta il dolore in modo diverso, ma ne esistono alcuni più feroci e brutali: poiché i medici cercano sempre una soluzione per alleviare la vita di chi soffre, cercano di capire quello più insopportabile ed ecco qual è quello più doloroso secondo la scienza.

Al primo posto in tante classifiche abbiamo la cefalea a grappolo: capace di produrre un dolore improvviso e acuto che di solito si concentra intorno a un occhio o a un lato della testa e gli episodi si verificano per settimane o mesi.

"È soprannominato il mal di testa suicida perché i pazienti hanno pensieri suicidi per allontanarsi dal dolore", afferma Sean Mackey, MD, PhD, capo della divisione di medicina presso la Stanford University School of Medicine. "I miei pazienti mi hanno detto che li fa venire voglia di sbattere la testa contro un muro o farsi trapanare il cervello."

In molte classifiche è possibile anche trovare il dolore causato dai calcoli renali, ovvero minuscole pietre (che variano in dimensioni da un granello di sale a una perla) che si formano, appunto, nei reni, e colpiscono la schiena, il basso addome e l'area inguinale provando un disagio massimo (che potrebbe farci spendere di più). Il più delle volte, i medici prescrivono antidolorifici e consigliano di bere molta acqua e semplicemente di... aspettare. Chi l'ha provato lo descrive come terribile.

Ecco, invece, secondo il National Health Service del Regno Unito i dolori più notoriamente gravi:

Herpes zoster

Cefalee a grappolo

Spalla congelata

Ossa rotte

Sindrome dolorosa regionale complessa

Attacco di cuore

Ernia del disco

Anemia falciforme

Artrite

Emicrania

Sciatica

Calcoli renali

Appendicite

Nevralgia del trigemino

Pancreatite acuta

Gotta

Endometriosi

Ulcera allo stomaco

Fibromialgia

Dolore acuto post intervento chirurgico

La lista non è in ordine, ma secondo il dottor Gary LeRoy, un medico, dell'Ohio, all'interno della lista dovrebbe esserci anche il mal di denti e il mal di schiena. Nel frattempo gli esperti consigliano la meditazione.