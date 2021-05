Qual'è l'edifico più alto del mondo? Scopriamolo insieme

Inizialmente doveva far parte di un nuovo sviluppo di punta di 2 mila metri quadri chiamato Downtown Dubai al "First Interchange", e non avrebbe dovuto superare i 518 metri, solo 10 in più del Taipei 101 di Taiwan, il minimo necessario per strappare il titolo di "edificio più alto del mondo".

In realtà, durante la realizzazione il Burj Khalifa è cresciuto di oltre 310 metri (come una Torre Eiffel) rispetto al progetto iniziale, raggiungendo così l'altezza incredibile di 828 metri. Una "città verticale" che sarebbe diventata un'icona del mondo moderno.

"Siamo nati con una sfida. Una sfida per dimostrare prima a noi stessi e poi al mondo, che avremmo potuto farcela!" queste le parole di Ahmed Al Fasi, Direttore esecutivo del Burj Khalifa, descrivendo la sua ispirazione iniziale per la costruzione della torre.

Costruito in soli 5 anni, con oltre 12000 addetti ai lavori, racchiude il meglio delle tecnologie di costruzione moderne, infatti pur essendo un edificio altissimo, lo stile neo-futurista con cui è stato progettato presenta una sezione trasversale a forma di Y che garantisce una considerevole riduzione dell'attrito degli agenti atmosferici.

I singoli steli che si innalzano intorno alla guglia centrale, infatti deviano la maggior parte del vento intorno all'edificio, che a certe altezze può essere di considerevole potenza anche considerando le sabbie del deserto e la loro pericolosità. Progettato inoltre per sostenere terremoti di alti livelli, ha la capacità di attutire la propagazione di onde sismiche spostandosi di 1,5 metri in qualsiasi direzione.

I numeri del Burj Khalifa sono impressionanti, con quasi 26000 pannelli di vetro ad alta resistenza tagliati a mano ed utilizzati nel rivestimento esterno dell'edificio, l'ascensore più alto in un edificio (504 metri), il numero maggiore di piani (163) ed il ristorante più alto del mondo (441 metri).

I record del Burj però sono destinati ad essere battuti da un altro colosso dell'edilizia, La Torre Jeddah in Arabia Saudita, che con i suoi 1000 metri di altezza punta ad entrare nella storia, per rimanerci per molto tempo.