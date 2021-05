Qual è il luogo più profondo del mondo? Scopriamolo insieme

L'abisso Challenger, nella fossa delle Marianne, è sicuramente il punto più profondo sul pianeta, infatti nel 2010 lo United States Center for Coastal & Ocean Mapping ne ha misurato una profondità di 10.994 metri, praticamente se ponessimo il Monte Everest in questo punto, sarebbe coperto da oltre un Km d'acqua.

Le prime misurazioni di profondità risalgono addirittura al 1875, quando la nave da ricognizione britannica, la HMS Challenger (da cui prende il nome l'abisso), ne rilevò una profondità massima di 8.184 metri. Ovviamente seguirono diverse altre spedizioni con sempre più precise misurazioni fino a quella più recente del 2010.

La straordinaria profondità della Fossa delle Marianne, si deve alla sua presenza al confine di una placca convergente. Qui due placche di litosfera oceanica si scontrano l'una con l'altra, ed in questo punto di collisione, una delle due scende in profondità nel mantello. Sulla linea di contatto tra queste due placche, la flessione verso il basso crea una depressione nota come fossa oceanica.

Qualora volessimo avventurarci in una viaggio nelle sue profondità troveremmo un fondale desertico con numerosi vulcani sottomarini, varie specie di alghe unicellulari e strane creature, molte delle quali mai viste prima, come la stella gorgone o l'anguilla trasparente, quasi come se fosse un habitat separato dal resto del pianeta.

Voi sareste disposti a partire, 10.994 metri sotto i mari?