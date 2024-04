Ecco qual è stata l'eclissi solare più importante della storia e perché

Manca poco all'eclissi solare preannunciata tempo fa per la quale dovremo aspettare 400 anni se vogliamo rivederla. Sarà uno spettacolo indelebile per i fortunati di Messico, USA e Canada. Ma noi, ripercorrendo la storia, vogliamo parlare di un altro evento importantissimo: l'eclissi che ha cambiato la fisica per sempre.

Il 29 maggio 1919 si verificò un fenomeno astronomico che trasformò per sempre il nostro modo di comprendere l'universo. In un'epoca segnata dalla fine di una guerra mondiale, astronomi britannici si avventurarono in terre lontane per catturare l'evento spaziale che avrebbe confermato o smentito una delle teorie più rivoluzionarie proposte fino ad allora: quella della relatività generale di Albert Einstein.

Quel giorno, un'eclissi totale offrì l'opportunità unica di osservare delle stelle situate vicino al Sole, il cui bagliore avrebbe altrimenti reso impossibile tale osservazione. La teoria della relatività generale, formulata nel 1915, prevedeva che la gravità del Sole curvasse lo spazio attorno a sé, deviando quindi anche la luce delle stelle che passava nelle sue vicinanze. Se vero, ciò avrebbe dovuto causare un'apparente spostamento nella posizione delle stelle quando osservate l'evento.

Sotto la guida di Arthur Eddington, un fisico che intuì per primo la portata della teoria, due spedizioni scientifiche si diressero verso il Brasile e l'isola africana di Príncipe. Riuscirono a fotografare le stelle nel cielo vicino al Sole oscurato. Confrontando queste posizioni con quelle delle stelle in un cielo notturno normale, gli astronomi cercavano prove dirette dell'influenza gravitazionale del Sole sulla luce stellare.

Il 8 novembre 1919, l'annuncio dei risultati positivi a Londra non solo confermò la teoria di Einstein ma segnò anche l'inizio di una nuova era nella fisica: quella della relatività generale. Questo successo trasformò Einstein nella celebrità scientifica più grande del mondo e permise di sostituire la teoria della gravitazione newtoniana.

