Qual è l'elemento più pesante nell'universo? La risposta è affascinante

Di elementi chimici il nostro Universo ne é pieno, ma qual è quello più pesante che può essere trovato nel cosmo? Rispondere alla domanda non è sicuramente semplice, poiché ci sono molte sfumature.

Prima si pensava che l'elemento naturale più pesante fosse l'uranio, in particolare l'isotopo uranio-238, che è il più abbondante e stabile di tutti gli isotopi naturali. La sua massa atomica è 238, che è il numero di neutroni e protoni nel suo nucleo (92 protoni e 146 neutroni).

Tuttavia, il record sembra essere in mano al plutonio-244, l'elemento naturale più pesante che conosciamo. Parlando di elementi artificiali, però, i primati sono ben altri. L'elemento più pesante mai sintetizzato è l'oganesson, che ha 118 protoni e 176 neutroni, per una massa atomica di 294. Ottenuto per la prima volta nel 2002 presso il Joint Institute for Nuclear Research (JINR) di Dubna, vicino a Mosca, e prende il nome dal fisico nucleare russo-armeno Yuri Oganessian.

Ovviamente questo record, un giorno, molto probabilmente sarà battuto. Uno dei futuri detentori in lista è chiamato "Unbiesio" (Unbihexium), con 126 protoni e molti più neutroni, ma che per adesso non è possibile da sintetizzare perché non è stabile. Inoltre, la nomenclatura attuale è solo temporanea, fino a quando l'elemento non verrà scoperto ufficialmente.

In questo caso sarà confermato e verrà deciso un nome permanente. A proposito, ecco qual è l'elemento più raro in natura.