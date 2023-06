Ecco qual è stato il più grande errore di Einstein... secondo Einstein

Anche i geni possono sbagliare. Albert Einstein è stato probabilmente lo scienziato che ha contribuito maggiormente alla fisica e alla scienza moderna, ma anche nella sua teoria della relatività potrebbe celarsi quello che lui stesso definì "il suo più grande sbaglio".

Nel 1915, Einstein pubblicò la relatività generale, espandendo sulla sua precedente teoria della relatività ristretta (o speciale). Ad oggi, questa è la teoria più completa che abbiamo per descrivere la gravità. In questa descrizione c'era però un problema.

All'epoca infatti la maggior parte dei fisici credeva che l'Universo fosse statico; era sempre apparso così, ed era logico pensare che non sarebbe cambiato su larga scala. Ma quando le equazioni della teoria venivano applicate alla nostra galassia, succedeva qualcosa di strano - questa sembrava collassare su se stessa in un unico punto.

Ovviamente non è ciò che osserviamo nella realtà e per risolvere questa discrepanza, il nostro amato fisico dovette inserire un parametro aggiuntivo alla sua teoria: la costante cosmologica.

Questa costante (indicata con la lettera greca lambda) tuttavia non si basava su alcuna osservazione scientifica; ciò generò scetticismo nei fisici di allora, e quando anni dopo venne dimostrato che l'Universo non era statico, bensì in espansione, la costante cosmologica divenne inutile, portando Einstein ad ammettere che si trattò di un errore.

La storia però non finisce qui, perché quando si scopri - alla fine del '900 - che l'espansione dell'Universo stava accelerando, tutto cambiò nuovamente. Una misteriosa forza, che oggi chiamiamo energia oscura, è responsabile dell'accelerazione e il modo migliore per descriverla è proprio la costante cosmologica che Einstein inserì inizialmente.

Insomma, si può dire che lo sbaglio più grande di Einstein fu credere di aver sbagliato.