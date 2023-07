Qual è stato l'errore più grande di Steve Jobs? Questa previsione potrebbe esserlo!

Sono passati ben sedici anni dalla presentazione del primo iPhone da parte di Steve Jobs: nell'ultima decade e mezza, Apple è diventata uno dei principali colossi dell'hi-tech, nonché una delle più grandi aziende al mondo, in gran parte grazie al suo primo CEO. Tuttavia, anche Steve Jobs sbagliava, a volte: sapete quale è stato il suo più grande errore?

Ora che Apple vale tre trilioni di Dollari ed è tornata ad essere l'azienda con la maggiore capitalizzazione di mercato al mondo, è difficile pensare che, solo una decina d'anni fa, una previsione sbagliata di Steve Jobs ha rischiato di mandare all'aria i piani della compagnia di Cupertino per il mercato smartphone.

Come ci spiega un articolo "d'epoca" di Engadget, dopo la presentazione di iPhone 4 Steve Jobs si era scagliato contro la concorrenza, accusandola di produrre smartphone di dimensioni eccessive per il pubblico. La frecciatina era rivolta anzitutto alla serie Galaxy S di Samsung (che, ironicamente, oggi è l'unica, insieme ad ASUS, a proporre degli smartphone compatti), ma anche a compagnie come Dell e HTC.

La previsione di Steve Jobs era che nessuno avrebbe comprato degli smartphone "enormi": all'epoca, il termine "enorme" si riferiva a tutti gli schermi da 4", 4,3" e 5", che stavano via via diventando sempre più comuni nel mondo della telefonia. Jobs, poco dopo la presentazione di iPhone 4, che aveva un display da 3,5", ha spiegato che "quegli schermi sono così grossi che non puoi nemmeno usarli del tutto con le tue mani".

"Nessuno vorrà degli smartphone così", aveva detto il CEO di Apple, paragonando i telefoni da 4" o più agli Hummer, i famosi SUV americani che proprio nel 2010 si avviavano al tramonto (salvo poi essere riportati in vita un decennio dopo). Secondo Jobs, gli utenti che necessitavano di schermi più grandi dei 3,5" avrebbero semplicemente comprato un iPad, la cui presentazione risaliva proprio agli inizi del 2010.

Ovviamente, Steve Jobs si sbagliava di grosso: oggi come oggi, benché il movimento a favore degli smartphone compatti ancora esista (leggete la nostra recensione di ASUS Zenfone 10 per saperne di più), è quasi impossibile vedere sul mercato un telefono con uno schermo più piccolo di 6". La stessa Apple, che già nel 2012 ha fatto il "salto" ai 4" con iPhone 5, oggi potrebbe essere la prima a lanciare dei dispositivi da ben 6,9" di diagonale: stiamo ovviamente parlando degli iPhone 16 Max e Pro Max, in arrivo nel 2024 e i cui display, secondo i rumor, toccheranno i 7".