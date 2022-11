Ci sono esplosioni ed esplosioni. Questi scoppi possono essere causati da eventi naturali, come lo schianto di asteroidi o lo scoppio di vulcani, ma anche dall'uomo, come ad esempio dall'innesco di una bomba atomica. Per questo motivo ci siamo chiesti: qual è stata la più grande esplosione mai vista e sentita sulla Terra?

La più grande esplosione mai creata dagli esseri umani è stata effettuata attraverso l'innesco di una bomba termonucleare chiamata "Tsar Bomb", esplosa con una forza equivalente da 50 a 60 megatoni di TNT, rendendola la più grande esplosione nucleare della storia. L'ordigno esplose con oltre 3.300 volte la potenza di Little Boy (la prima bomba fatta scoppiare ad Hiroshima), causando quasi 6 chilometri e mezzo di completa distruzione.

La più grande esplosione terrestre è invece collegata con la più grande eruzione vulcanica del monte Tambora che colpì l'Indonesia nel 1815. Il Tambora esplose con una potenza equivalente a 800 megatoni di tritolo (più di 14 volte della Bomba Tsar) e l'eruzione fu probabilmente "responsabile di diversi anni di inverni più freddi ed estati fredde in Europa e di carestie in tutto il mondo". Tuttavia, l'onda di pressione più potente mai misurata nell'atmosfera terrestre da un vulcano è stata causata dall'eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai del gennaio 2022.

La più grande esplosione arrivata dallo spazio si è verificata in Siberia nel 1908: stiamo parlando dell'evento di Tunguska. Si pensa che una meteora sia esplosa nell'aria, liberando circa una potenza di 10-30 megatoni. L'esplosione rase al suolo più di 80 milioni di alberi e le persone a 500 km di distanza riferirono di scoppi assordanti.

Questi, ovviamente, sono gli eventi a cui hanno assistito gli esseri umani. In passato ci sono stati eventi ancor più giganteschi... ma di quelli ne parleremo la prossima volta!