Qual è l'età giusta per il primo smartphone? Alcune statistiche

Vista l'ampia diffusione dei dispositivi mobili, i genitori di oggi possono arrivare a ragionare ben presto sull'età a cui dare uno smartphone ai propri figli. Si tratta di una decisione che può non risultare esattamente semplice, anche per via del fatto che magari gli altri compagni di scuola ne fanno già uso.

Ebbene, al netto del fatto che non esiste una "regola generale" e che, come riportato anche da GG Giovani Genitori, usualmente i pediatri consigliano di evitare di dare uno smartphone personale ai bambini troppo piccoli (ad esempio, sotto i 10 anni), quel che potreste voler fare, per effettuare in modo più ponderato le vostre valutazioni da genitori, è dare un'occhiata ad alcune statistiche.

È in questo contesto che potrebbe tornarvi utile approfondire quanto indicato da Research sull'argomento. Citando statistiche diffuse da Common Sense Media nel 2019, infatti, quest'ultima spiega che negli Stati Uniti d'America quantomeno un 12enne su tre dispone di un suo smartphone. Una fascia d'età su cui ci potrebbe dunque voler concentrare è quella tra 12 e 14 anni.

A tal proposito, un esempio interessante riguarda quanto fatto da Bill Gates, fondatore di Microsoft. Infatti, in un'intervista rilasciata al Mirror qualche anno fa, Gates ha raccontato di non aver consentito ai propri figli di avere uno smartphone personale fino ai 14 anni. Tuttavia, va detto che, ad esempio, su Informed si legge che "gli esperti suggeriscono che la maggior parte dei bambini dovrebbe essere pronta per uno smartphone tra i 10 e i 14 anni". Insomma, adesso avete a disposizione diversi elementi che potrebbero aiutarvi nella decisione.