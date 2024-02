Qual è il luogo più facile dove trovare diamanti? La risposta che non vi aspettate

Lontano dalla vista e dalla mente della maggior parte delle persone, giace un tesoro scintillante che sfida l'immaginazione: diamanti nascosti nei sedimenti marini, testimoni silenziosi di un viaggio millenario sotto la superficie dell'acqua.

La De Beers, colosso mondiale nel campo della gioielleria, riconosciuto per aver reso l'anello di fidanzamento con diamante un simbolo universale dell'amore eterno, ha intrapreso una delle più audaci avventure nel 1991 acquistando oltre 3.000 miglia quadrate - quasi 8.000 chilometri quadrati - di fondale atlantico al largo delle coste della Namibia, con l'obiettivo di esplorare questa frontiera inesplorata.

I diamanti, cristalli di carbonio sottoposti a intense pressioni e temperature, raccontano storie di origine terrestre e spaziale, ma è forse il mare a giocare un ruolo finora sottovalutato nella loro storia. Recenti studi hanno rivelato come il sale, spesso trovato in piccole quantità all'interno di questi cristalli, possa derivare dall'acqua di mare, suggerendo un legame profondo tra il fondo dell'oceano e la nascita di questi preziosi gemme.

Secondo la ricerca, il processo di subduzione, attraverso cui parti del fondale marino vengono trascinate nel mantello terrestre, potrebbe essere il crogiolo in cui molti diamanti prendono forma, per poi risalire in superficie tramite eruzioni vulcaniche. Questa caccia ai diamanti non è senza conseguenze, poiché le operazioni di dragaggio possono disturbare significativamente la vita marina, con effetti che possono protrarsi per decenni.

Tuttavia, la tecnologia moderna offre metodi alternativi più sostenibili, come l'utilizzo di sommergibili telecomandati o immersioni selettive, che promettono di ridurre l'impatto ambientale di questa ricerca di tesori. Il luogo più facile per cercare i diamanti, quindi, è sott'acqua.