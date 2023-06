Qual è il film più visto di sempre su Netflix? Ecco le ore viste

Dopo avervi svelato qual è la serie TV più vista su Netflix, vale la pena tornare sull'argomento per via di alcune novità. L'azienda ha infatti cambiato metodo per stilare le classifiche, svelando di fatto il numero di "visualizzazioni" di determinati contenuti. Tra questi, ci sono chiaramente anche i film più visti su Netflix.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, il sistema di ranking legato al sito Web ufficiale Netflix Tudum ha visto un aggiornamento non di poco conto nella seconda metà di giugno 2023. Si va infatti oltre al sistema relativo al numero di ore "spese" dagli utenti a guardare un determinato contenuto nei primi 28 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma, dato che Netflix ha spiegato che dal suo punto di vista il precedente metodo poteva avvantaggiare i contenuti più lunghi.

Adesso, dunque, si punta a valutare le "visualizzazioni" ottenute nei primi 91 giorni, ma ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione. Infatti, c'è di mezzo la statistica "Runtime": perché c'è quest'ultima? Ebbene, Netflix chiama "views" quella che in realtà è una statistica indicata come il numero di ore visualizzate diviso per il tempo di runtime totale. In parole povere, il nuovo sistema è un po' "confuso" e la piattaforma di fatto non sta ancora rivelando quante persone stanno effettivamente prendendo visione dei contenuti sulla piattaforma. Questo senza contare che ora in primo piano ci sono solamente classifiche settimanali (e non basate su anni di dati).

Per questo motivo, abbiamo deciso di basarci sul precedente sistema (grazie a Wayback Machine) per realizzare la classifica presente di seguito, che mette in evidenza le 10 pellicole più viste su Netflix in base al numero di ore viste nei primi 28 giorni.

La classifica dei 10 film più visti su Netflix (giugno 2023)

Da notare che, come si può vedere negli screenshot presenti in calce, Netflix effettuerebbe una suddivisione tra "Films (English)" e "Films (Non-English)", ma solamente la prima classifica (risalente a giugno 2023) rappresenta i primi 10 posti. Va detto che i dati forniti da Netflix usualmente partono da fine giugno 2021, dunque non si tratta di statistiche "perfette", ma, visti anche i recenti cambiamenti, valeva la pena fare il punto della situazione. Se volete invece dare un'occhiata al nuovo parametro "views", potreste voler consultare il link in fonte.