Qual è il fiume più antico al mondo? Si fa vedere solo poche volte all'anno

Mentre la faida tra il Nilo e il Rio delle Amazzoni per il titolo di "fiume più lungo del mondo" continua, il record per il "fiume più vecchio del mondo" è ormai saldamente in mano al fiume Finke, noto anche come Larapinta dalle comunità indigene in Australia.

Mentre questo titolo è protagonista di alcuni dibattiti da parte dei ricercatori, il corso d'acqua scorre solo poche volte all'anno dopo forti piogge e si estende per circa 600-750 chilometri fino al suo sbocco nel lago Eyre. Con un'età compresa tra 350 e 400 milioni di anni, il fiume Finke ha la sua origine nei MacDonnell Ranges nel Territorio del Nord dell'Australia.

Esaminare l'età di un fiume non è per niente facile e gli scienziati possono analizzare le caratteristiche ecologiche circostanti, le catene montuose e osservare i sedimenti del letto del fiume. Anche dopo aver studiato tutte queste caratteristiche, però, i dubbi rimangono lo stesso e molto probabilmente rimarranno per sempre (ecco anche il perché delle polemiche).

Lo stesso vale, ad esempio, per il fiume più antico del Nord America: il New River che si stima abbia un'età compresa tra 10 e 360 ​​milioni di anni; una differenza di tempo epocale che non fa altro che dimostrare quanto sia difficile dare stime temporali esatte. Nel frattempo il fiume più antico d'Europa è il Mosa, che scorre per 950 chilometri dalla Francia, fino al Belgio e i Paesi Bassi da 320 ai 340 milioni di anni.

Magari in futuro gli scienziati troveranno le risposte che cercano o, magari, un nuovo contendente al titolo. A proposito, sapete che a volte i fiumi scorrono all'indietro?