Qual è il fiume più lungo del mondo? Il dibattito continua

Di solito è opinione comune affermare che il Nilo sia il fiume più lungo del mondo, con i suoi 6853 km di lunghezza, ma negli ultimi decenni è diventata sempre più insistente la teoria secondo cui il Rio della Amazzoni debba invece aggiudicarsi il titolo.

Secondo i dati internazionalmente accreditati, il fiume dell'America meridionale, dovrebbe essere lungo almeno 6400 km, quindi meno di quello africano, ma secondo gli studi brasiliani e peruviani nel biennio 2007-2008, la vera sorgente del Rio delle Amazzoni sarebbe da ricercare molto più a monte, presso l'Apurìmac nel sud del Perù, facendo quindi aumentare la sua lunghezza a ben 6992 km, donandogli così il primato.

Dal 2010 però il dato sulla dimensione di entrambi i corsi d'acqua rimane aperto all'interpretazione che vuole adottare ogni singolo dipartimento scientifico o studio geografico, lasciando quindi aperto un lungo e persistente dibattito.

Sicuramente hanno in comune la loro indiscussa imponenza, con il Nilo che attraversa addirittura 8 stati africani, con i suoi due grandi affluenti Nilo Bianco ed Azzurro originati, attraverso Ruanda e Burundi, dal Lago Vittoria in Uganda e dal Tana in Etiopia, passando poi per il Sudan meridionale e fondendosi presso Khartum.

Un viaggio di migliaia di km attraversando l'immenso Sahara fino all'Egitto, per poi sfociare in un enorme delta nel Mar Mediterraneo. Un fiume dall'incalcolabile importanza storica, culturale, economica e sociale.

Il Rio delle Amazzoni comunque non è da meno, con la sua fonte nel Nevado Mismi (a 5600 metri d'altezza) da cui poi attraversa Perù, Colombia e Brasile, per poi sfociare nell'oceano Atlantico attraverso il suo gigantesco delta largo più di 200 km.

Interessante notare come entrambi i fiumi attraversino due aree molto caratteristiche, ed in antitesi, del pianeta, con il Nilo infatti che percorre il torrido Sahara mentre il Rio delle Amazzoni la piovosa ed umida foresta amazzonica.

La lotta per il titolo di "fiume alfa" è dunque ancora aperta, voi per chi parteggiate?