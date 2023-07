Qual è stata la prima forma di scrittura? La risposta potrebbe stupirti

Gli esseri umani hanno sempre sentito l'esigenza di comunicare il loro vissuto e le loro esperienze. Al giorno d'oggi viene utilizzata la scrittura alfabetica che conosciamo tutti ma nel passato, tuttavia, è esistita una forma particolare di testo.

Come ci ha insegnato la storia, la forma più antica di comunicazione visiva erano proprio quelle pitture che oggi possiamo osservare nelle grotte antiche sparse per il mondo. Alcune delle immagini riescono ad avere un significato coerente ed è proprio per questo che si è cominciato a parlare di pittogrammi.

Per fare un esempio di quanto detto, un cerchio da cui fuoriescono delle linee potrebbe essere una chiara rappresentazione di un Sole. Dunque la forma che vediamo assume un significato concreto. Tuttavia, se quest'ultima oltre che a rappresentare la sola immagine del Sole, è in grado di far comprendere altri concetti associati ad esso come, per esempio, la luce del giorno e il calore, si può parlare di ideogramma.

Tuttavia, la prima vera forma di scrittura confermata risale al 3500 a.C, scolpita per sempre su una tavoletta appartenuta all'antica città sumera chiamata Kish, ad oggi l'odierno Iraq. La forma di scrittura utilizzata dalla popolazione è puramente pittografica e rappresenta una via di mezzo tra la proto-scrittura e la stupefacente scrittura sillabica cuneiforme.

Quest'ultimo pare fosse il sistema di scrittura più diffuso nell'antico Medio Oriente ed era utilizzato da diverse culture antiche, tra cui gli Assiri, i Babilonesi e gli Accadi. Per incidere le tavolette pare venisse impiegato uno stile di canna appuntito sull'argilla umida. I cunei incisi, posti in ordine e in modi differenti rappresentano quelle sillabe necessarie a comporre parole distinte.

Quando, nel XIX secolo vennero scoperte queste tavolette, gli archeologi si impegnarono per cercare di decifrare quella particolare scrittura. Nell'epoca moderna, probabilmente, sarebbe possibile decifrarla mediante l'utilizzo dell'AI.

A tal proposito, a Bologna alcuni studiosi stanno cercando di comprendere un'antica lingua, servendosi proprio dell'intelligenza artificiale.