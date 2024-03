Qual è il formaggio più antico mai ritrovato? Ci sono solo due contendenti

Per quanto possa apparire una domanda piuttosto semplice, in realtà è necessario intanto capire cosa si intende per "formaggio". Scopriamo le due possibili alternative.

Dopo aver scoperto il più antico ciondolo mai ritrovato, nell'agosto 2018, gli archeologi hanno identificato una sostanza che si è rivelata essere uno dei formaggi più antichi mai scoperti durante gli scavi di una tomba dell'antico Egitto. La tomba in questione apparteneva a Ptahmes, un funzionario di alto rango della città egiziana di Menfi, durante il XIII secolo a.C.

Gli archeologi si sono imbattuti in un magazzino d'angolo che conteneva barattoli rotti. Uno di questi vasi conteneva una "massa biancastra solidificata" e una sorta di materiale di tela che potrebbe essere stato utilizzato per coprire il vaso.

Dopo averlo sciolta ed aver purificato i suoi costituenti proteici, il composto è stato analizzato attraverso una tecnica chiamata cromatografia liquida. Anche grazie alla spettroscopia di massa, il team è stato in grado di determinare che si trattava di un prodotto lattiero-caseario, ottenuto da latte vaccino mescolato con quello di capra o di pecora. Ma quanti anni potrebbe avere?

Parliamo nello specifico di un pezzo di formaggio che ha più di 3.200 anni, il che è piuttosto impressionante. Tuttavia, sarebbe meglio non mangiarlo. A quanto pare infatti, contiene tracce di un batterio potenzialmente mortale noto per uccidere persone e bestiame: Brucella melitensis.

Il secondo pretendente al titolo di "formaggio più antico", si trova invece in Croazia. Curiosamente ci troviamo nello stesso anno in cui gli archeologi in Egitto analizzarono la massa di Ptahmes, ma questa volta non si tratta esattamente di formaggio.

Un altro team di ricerca, trovò tracce di produzione di formaggio in quella che oggi è la Croazia, risalenti addirittura a 7.200 anni fa. Non furono rinvenute però intere masse o composti, ma "semplici" acidi grassi.

Gli acidi grassi trovati all'interno di vasi di terracotta, furono rinvenuti all'interno di due villaggi del Neolitico lungo la costa dalmata. Attraverso scrupolose analisi, i ricercatori sono stati in grado di confermare che la vera natura delle tracce: appartenevano ad un formaggio.

Questa volta non si tratta dunque del più antico negozio di tatuaggi al mondo, record decisamente "semplice" da verificare. Tuttavia, la ricerca del formaggio più antico ci dona preziose informazioni sulle abitudini di popoli molto distanti tra loro.