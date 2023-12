Qual è il posto più freddo della Terra? Non indovinerete mai

Nel posto che stiamo per raccontarvi le temperature possono precipitare fino a un inimmaginabile -98 gradi Celsius. Questo dato, emerso da una rianalisi di dati satellitari, supera il precedente record di -93 gradi Celsius registrato nella stessa regione: secondo voi dove si trova questo luogo?

Su un altipiano ghiacciato dell'Est dell'Antartide, si nasconde il luogo più freddo del nostro pianeta. La combinazione di condizioni atmosferiche limpide e aria estremamente secca, persistente per diversi giorni, è la chiave per raggiungere queste temperature glaciali. Prima di questo primato, la Stazione di Ricerca Vostok, situata a 1.301 chilometri dal Polo Sud geografico, deteneva il primato per la temperatura più bassa mai registrata.

Nel luglio del 1983, durante l'estate dell'emisfero australe, il termometro scese a -89.2 gradi Celsius. Anche in questo caso, condizioni climatiche particolari, come l'assenza di copertura nuvolosa, contribuirono a raggiungere tale estremo. Ma il freddo estremo non è confinato solo all'Antartide. Oymyakon, un villaggio nella Siberia orientale, è noto come il luogo permanentemente abitato più freddo della Terra.

Con temperature invernali medie di meno -50 gradi Celsius, Oymyakon ha registrato il suo giorno più freddo nel 1924, con una temperatura di meno -71.2 gradi Celsius. Nell'emisfero settentrionale, la temperatura più bassa registrata è stata di meno -69.6 gradi Celsius alla Stazione Meteorologica Klinck in Groenlandia, nel cuore del Circolo Polare Artico, il 22 dicembre 1991.

Infine, la città di Yakutsk in Siberia, a soli 450 chilometri a sud del Circolo Polare Artico, è la città più fredda del mondo. Il 18 gennaio 2023, ha stabilito un nuovo record con temperature di -62.2 gradi Celsius, il più freddo in quasi due decenni. A tal proposito: quale luogo è più freddo, il Polo Sud o il Polo Nord?