Qual è il luogo più freddo della Terra? Polo Sud o Polo Nord?

Polo Sud o Polo Nord? Quando ci riferiamo al luogo più freddo del nostro pianeta è facile confonderci, perché ambedue le località sono estremamente sotto zero. Tuttavia, qual è il luogo dove fa più freddo? Possiamo affermare con certezza che uno è molto più ghiacciato dell'altro.

Innanzitutto: perché queste località sono così gelate? Semplicemente perché le loro posizioni nella parte superiore e inferiore del pianeta non gli fanno ricevere molta luce diretta dal sole. Anche in piena estate la nostra stella è sempre molto bassa all'orizzonte, mentre in inverno è così lontana sotto l'orizzonte che non sorge per mesi.

Inoltre, le superfici bianche del ghiaccio e della neve ai poli sono altamente riflettenti e i raggi solari che arrivano in questa zona vengono riflessi nello spazio. Sebbene questi fattori rendano entrambi i poli con temperature glaciali, il Polo Sud rimane significativamente più freddo del Polo Nord. Per farvi capire la differenza, nella parte Nord ci sono all'incirca -40 gradi Celsius in inverno e 0 °C in estate, mentre le medie del Polo Sud sono molto più gelide: con una temperatura media annuale di -60 °C in inverno e -28,2 °C in estate.

Il motivo principale di questa differenza risiede nella conformazione di queste terre: "il Polo Nord è un oceano e il Polo Sud è un continente", afferma Robin Bell, uno scienziato polare del Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University a New York. L'Artico (Polo Nord) è un oceano circondato da terra, mentre l'Antartico (Polo Sud) è una terra circondata dall'oceano.

Inoltre, mentre il primo si trova al livello del mare, il secondo è considerato il continente più alto di tutti, con un'altitudine media di circa 2.300 metri.