Qual è il paese che ha più fusi orari? La risposta ti sorprenderà

Parlando di fusi orari, potreste pensare che il paese che ne ha di più sia Russia, Canada, Stati Uniti o Cina... ma pensate male! Non è nessuno di questi e, anzi, ci azzardiamo a dire che molto probabilmente rimarrete stupiti dalla risposta che senza alcun dubbio non vi aspetterete mai. Siete pronti a scoprirlo? Primo indizio: si trova in Europa.

Secondo Guinness World Records, il paese che ha più fusi orari al mondo è la Francia. Sì, avete letto bene. Il numero in questione è dato a causa dei vari territori sparsi in tutto il mondo sul quale la Francia ancora governa, dalla Polinesia francese alle isole dei Caraibi fino alle a quelle dell'Oceano Indiano e del Pacifico occidentale.

Considerando questo dato, quindi, i fusi orari appartenenti al paese sono ben 12. Russia e Stati Uniti dal canto loro hanno entrambi 11 fusi orari, seguiti dall'Antartide, Australia e Regno Unito con 9, poi dal Canada con 6 e anche se la Cina copre quasi cinque fusi orari geografici, ha un solo fuso orario per l'intero territorio: l'ora di Pechino.

Allo stesso modo, anche l'India ha scelto di avere un solo fuso orario, nonostante la vastità della regione. In caso ve lo stesse chiedendo, l'idea alla base di tutti questi orari differenti è quella di dividere il globo in 24 parti, una per ogni ora del giorno, con ciascuna fetta pari a 15 gradi, ma nella realtà - così come potrete vedere anche con l'ora solare e legale - la situazione è ben diversa e ne esistono ben 38.