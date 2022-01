Qual è il gatto domestico più intelligente? Socialità e adattamento sono indicatori chiave

Dopo avere visto qual è il cane più intelligente a noi conosciuto, per soddisfare la curiosità sugli animali domestici vediamo qual è la razza felina più intelligente. Anche in questo caso l’intelligenza viene misurata nella abilità di essere addestrati e nella capacità di adattarsi a nuovi ambienti.

Molteplici studi e test sul campo confermano che l’Abissino è il gatto più intelligente a noi noto. Questo gatto originario della nota regione etiope Abissinia è particolarmente diffuso negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo è apprezzato per il suo aspetto elegante, atletico, e per la sua intelligenza. Infatti, questa razza felina impara con interessante facilità i comandi dati dal padrone e si adatta rapidamente alla maggior parte delle condizioni di vita, senza disdegnare coccole e la compagnia di altri animali.

Il Siamese segue a ruota, con la sua naturale curiosità per l’ambiente che lo circonda e la capacità di imparare molti trucchi insegnati dagli esseri umani. Anche il Balinese non va sottovalutato, anzi viene spesso collocato a pari merito con i “fratelli” siamesi per la loro attività e capacità di apprendere in autonomia come esternare i loro desideri tramite diversi miagolii.

Il Bengala, ibrido tra gatto domestico e gatto leopardo, è altrettanto socievole e si distingue allo stesso modo per la sua vocalizzazione. Ama l’esplorazione, l’acqua e il gioco con gli esseri umani. Infine, nella Top 5 per consenso comune si trova il Burmese, uno dei gatti più longevi – a proposito, abbiamo visto qual è la razza felina che vive più a lungo – e in grado di adattarsi a vari contesti. Egli gradisce molto la compagnia, umana o animale, e apprende abbastanza facilmente i comandi da noi insegnati.

