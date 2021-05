Ecco qual è il giusto verso in cui va appesa la carta igienica in bagno

Scomparsa per un po' durante la prima ondata della pandemia, la carta igienica è sicuramente un bene essenziale per tutti. Uno dei "dibattiti" più discussi intorno all'oggetto è sicuramente quello che vede il posizionamento dello strappo del rotolo in bagno: va messo davanti o va messo dietro?

Non ci crederete, ma la "discussione" è approdata in tutti i continenti della Terra, perfino in Antartide, e per l'argomento è stata anche scritta una pagina su Wikipedia. I sostenitori dei due punti di vista hanno tesi molto validi: il lato davanti è sicuramente più igienico, mentre il lato opposto rende più difficile per i bambini e gli animali domestici sbrogliare il rotolo.

Nonostante si tratti di una mera questione di abitudine, e quindi i vari sostenitori di uno schieramento non cambieranno certamente idea, esiste una risposta "ufficiale" che proviene addirittura che dal brevetto della carta igienica: secondo il documento ufficiale il lato "corretto" di mettere il rotolo è davanti (così come potrete osservare nella figura in calce alla notizia).

Fu proprio Joseph C. Gayetty nel 1857 a inventare la prima carta igienica confezionata negli Stati Uniti. Tuttavia, l'idea di un brevetto per la carta igienica perforata (così da strapparsi facilmente) fu di Seth Wheeler, che presentò l'idea prima nel 1871 e poi di nuovo nel 1891. L'idea iniziale, quindi, vedeva la carta igienica essere posizionata nel modo più classico di tutti.

Voi, invece, come posizionate il vostro rotolo in bagno?