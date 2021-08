Qual è la grotta più profonda del mondo? Ecco l'Everest delle caverne

Di "luoghi da record" sul nostro mondo ce ne sono tantissimi. Il luogo più profondo della Terra, il punto più alto del pianeta... e molto altro. Oggi vi parleremo invece di cavità sotterranee: qual è la grotta più profonda del mondo? É la grotta Verëvkina, che si trova nel massiccio Arabika in Abkhazia.

Non solo: la regione ospita non una, ma bensì quattro delle grotte più profonde della Terra. Venne scoperta per la prima volta nel 1968 da speleologi sovietici che esplorarono una sezione profonda 115 metri, anche se non riuscirono a comprendere la vera grandezza di questo luogo immenso. Spedizioni successive iniziarono a scoprire, sempre di più, nuove profondità.

Fu solo nel 2000 che si iniziò ad esplorare seriamente la grotta. La massima profondità, infatti, venne raggiunta nel 2017; i membri della spedizione hanno impiegato più di quattro giorni per raggiungere il punto terminale a una profondità di 2.212 metri. A partire da 800 metri, la grotta ha un'umidità del 100% (e sappiamo quanto può essere fastidiosa) con un intervallo di temperatura compreso tra 4 °C e 7 °C.

Lungo la strada, gli esperti raccolsero campioni di gamberi, scorpioni rari, nuove possibili specie di microrganismi e persino dei fossili. Sono tantissimi i luoghi che meritano di essere esplorati su questa Terra e, per quanto riguarda le profondità, un candidato per il titolo di grotta più profonda del mondo è il sistema di grotte Chevé, un vasto complesso sotterraneo nella regione di Oaxaca in Messico, dove il flusso d'acqua suggerisce che la profondità possa arrivare quasi a 2,57 km.

Pavel Demidov, della spedizione record, descrisse in questo modo la grotta Verëvkina: "É come se avessi dato un'occhiata al lato opposto della Luna".