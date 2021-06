Qual è la grotta più profonda del mondo? Scopriamolo

L'Abcasia, nell'estrema parte occidentale della Georgia, ospita stranamente tutte e quattro le grotte più profonde conosciute al mondo, di queste è la grotta Veryovkina a detenere il record di "pozzo senza fondo" grazie ad i suoi 2.212 metri di profondità.

Quando fu documentata per la prima volta nel 1968, la grotta non superava le poche centinaia di metri, da allora però, con ulteriori spedizioni, si è scesi sempre più in profondità. L'ingresso si trova tra due montagne, la Fortezza e l'Ombrello, nel massiccio Arabika del Caucaso meridionale.

Un luogo remoto e di difficile accesso, che ha richiesto dozzine di spedizioni speleologiche ed oltre 50 anni di esplorazioni per ottenere finalmente il record, nel 2018, dopo che i membri dei vari gruppi di studio hanno raggiunto il suo fondo.

Il viaggio di andata e ritorno, dalla sua sommità sino alla sua base, richiede circa una settimana, per degli speleologi professionisti, ed è ancora incredibilmente rischioso, solo qualche anno fa infatti, una squadra è quasi annegata durante un'alluvione.

Davvero un'impresa che spinge ogni professionista verso i propri limiti, con oltre 2000 metri di gallerie e cunicoli, una serie impressionanti di sifoni e grandi pareti verticali adorne di marmi, gessi e depositi di salgemma. Un ecosistema straordinario con fiumi ed addirittura due laghi da attraversare a nuoto per poi inabissarsi attraverso fessure clautrofobiche.

Nonostante i rischi però, i vari team di geologi e scienziati continuano a lavorare nella grotta sperando di scoprire ulteriori camere o accessi che portino ancor più in profondità.



Voi siete curiosi di visitarla? Sareste disposti ad addentrarvi nel suo abisso di acqua e rocce? Magari scoprendo anche l'accesso per la "terra cava"?