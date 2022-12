Qual è l'IA che crea i ritratti che tutti pubblicano sui social? Sito e dettagli

Negli ultimi giorni, vari VIP, influencer e personalità hanno pubblicato sulle loro pagine social i ritratti creati dall'intelligenza artificiale. In alcuni casi le immagini generate sono davvero sbalorditive, ma qual è il sito?

Occorre precisare che ce ne sono diversi, ma il più popolare è sicuramente Vana, accessibile attraverso questo indirizzo.

Per generare i ritratti è necessario caricare otto immagini che devono soddisfare dei requisiti precisi:

Si deve essere l'unico soggetto nella foto

Il viso deve essere completamente visibile

Occorre caricare foto con varie espressioni facciali e scattate da varie angolature

Utilizzare foto scattate in diverse condizioni di illuminazione

Non caricare immagini con i filtri

Una volta effettuato l'upload, basta inserire il proprio indirizzo e si riceverà una conferma di avvenuta ricezione.

Nel nostro caso, il team ci ha informato che a causa dell'elevato numero di richieste l'invio della galleria non sarà immediato. "Per favore, dacci un po' di tempo per generare la tua arte poiché al momento abbiamo un numero elevato di invii e siamo una piccola squadra" si legge nella mail. Nel nostro caso ancora non abbiamo ricevuto la gallery.

Occorre sottolineare che l'invio delle proprie foto è soggetto ai termini e condizioni indicate direttamente nella pagina di conferma.

Il sito web è diventato rapidamente virale e quotidianamente si moltiplicano i post sui vari social network.