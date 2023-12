Qual è l'IA per le immagini di Amazon? Tutto sulla soluzione AWS

A fine novembre, Amazon ha lanciato l'IA di Titan, che permette di generare immagini da prompt testuali, esattamente come DALL-E e Midjourney, ma che tutela anche il diritto d'autore e gli artisti con dei watermark invisibili che riconoscono le opere generate dall'IA da quelle create dagli utenti. Ma come si fa ad usare Titan?

Dopo la release di DALL-E 3 da parte di OpenAI e la sua integrazione in ChatGPT, Amazon ha deciso di rispondere con Titan Image Generator, un'IA meglio nota con il semplice nome di "Titan". Sulla carta, l'Intelligenza Artificiale del Colosso di Seattle permette di fare esattamente ciò che ogni altra AI generativa garantisce: creare immagini da zero a partire da prompt testuali e persino modificare fotografie e immagini già scattate dagli esseri umani.

Amazon ha spiegato che "il modello di Titan può comprendere prompt complessi con più oggetti e generare delle immagini pertinenti. È stato addestrato su dati diversificati e di alta qualità, in modo da creare degli output accurati come delle immagini realistiche con degli attributi verosimili e delle distorsioni limitate". Secondo l'azienda di Jeff Bezos, insomma, Titan potrebbe risolvere gli strafalcioni dell'IA generativa di OpenAI.

Esattamente come il generatore di immagini di Bing Chat, anche Titan produce file con un watermark invisibile, incluso in automatico in ogni documento e pensato per permettere agli applicativi digitali di identificare facilmente le immagini generate dall'IA. Amazon, insomma, ha trovato un modo per bilanciare l'IA generativa con le necessità di attribuzione artistica delle opere generate da quest'ultima.

D'altro canto, questi accorgimenti sono tanto più importanti se ricordiamo che Titan è disponibile solo per i clienti di AWS, ovvero Amazon Web Services. Per il momento, insomma, si tratta di un tool indirizzato perlopiù agli sviluppatori e alle aziende, che possono usarlo già da ora per fini commerciali. Se volete testare Titan, dunque, dovrete essere clienti di AWS!