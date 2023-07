Qual è l'IA migliore tra Baidu Ernie e ChatGPT? Alcune considerazioni

Nonostante l'estate 2023 sia stata accolta da un calo degli utenti su ChatGPT - e i più maliziosi avranno già pensato agli studenti in vacanza - lo strumento di OpenAI rappresenta a oggi un punto di riferimento assoluto tra i modelli di linguaggio.

Nonostante ciò, sul mercato a intervalli regolari si affacciano nuovi e più o meno agguerriti competitor, come il potente tool sviluppato da Baidu Ernie 3.5.

Questo chatbot cinese, a quanto pare, sarebbe già in grado di superare ChatGPT e GPT-4 in alcuni benchmark, tra cui AGIEval e C-Eval. Oltre alle impressionanti performance, Baidu promette una maggiore efficienza rispetto all'avversario prodotto da OpenAI, sia nel training che nell'inferenza, oltre a risultare particolarmente adatto a successivi sviluppi e aggiornamenti. Inoltre, Ernie sarà compatibile con plugin esterni e sarebbe più pratico di ChatGPT in alcuni specifici campi, tra cui i test di lingua cinese, i test d'ingresso per il college e l'esame di abilitazione per gli avvocati.

Insomma, un modello in rapida ascesa per potenzialità, mentre per la popolarità bisognerà attendere la risposta del pubblico, inizialmente molto tiepida quando Ernie venne presentato da Baidu nel marzo del 2023.

Oltre a questi due chatbot, ne esistono anche molti altri. Per esempio, vi siete mai chiesti che cos'è HuggingChat, la curiosa alternativa gratuita a ChatGPT?