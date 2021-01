Qual è l'impatto del meteo sul nostro umore e sulla nostra produttività?

Il meteo ha un ruolo importante sul modo in cui affrontiamo una giornata, almeno secondo l’immaginario comune. Se splende il sole sentiamo di stare meglio, soprattutto se passiamo qualche minuto all’aperto; se piove, invece, rende meno piacevole andare a lavorare o fare la spesa. Uno studio recente ha studiato proprio questo possibile legame.

A condurre questa analisi sono stati alcuni ricercatori della Leuphana University di Lüneburg, i quali hanno poi pubblicato i risultati sulla rivista Applied Psychology dell'IAAP. Nel corso di tale studio hanno esaminato in modo specifico i livelli di energia delle persone, la soddisfazione sul lavoro, il burnout e lo stress su base giornaliera in relazione al clima mattutino.

Per farlo hanno chiesto a 115 dipendenti di rispondere, durante ogni giorno lavorativo e per 457 giorni, a due sondaggi: uno prima di iniziare a lavorare e uno a fine turno. In seguito, con le risposte ottenute, hanno creato un diagramma in cui vengono rappresentate le possibile condizioni meteorologiche con i dati raccolti nel periodo di studio.

Ciò che si può notare dai risultati è che il bel tempo mattutino era correlato solo a stati di benessere positivi e non a quelli negativi, ergo migliore era il meteo e più i dipendenti si sentivano non solo pieni di energia ma anche soddisfatti del loro lavoro. D’altro canto, come ci si poteva aspettare, in caso di pioggia, tempesta o comunque brutto tempo, ecco che le persone si sentivano più stanche e insoddisfatte; il livello di stress, però, non risultava influenzato dal meteo.

Laura Venz, uno dei ricercatori che ha condotto lo studio in questione, ha dichiarato a Medicalxpress: “I nostri risultati ci hanno sorpreso, perché ci aspettavamo implicitamente relazioni più forti con stati di benessere negativi. Riconosciamo che il clima esula dall'ambito dell'azione manageriale. Tuttavia, riteniamo importante rendersi conto che gli aspetti oltre la progettazione del lavoro influenzano il benessere dei dipendenti sul lavoro”.

Ora gli esperti della Leuphana University si augurano di vedere ancora più studi sul legame tra i fattori ambientali, soprattutto il clima, e i livelli di benessere delle persone; così facendo, in futuro le aziende potrebbero anche promuovere lo sviluppo di iniziative per lavorare sull’umore e sull’energia dei dipendenti, introducendo attività particolari o incoraggiando loro a raggiungere gli uffici o le fabbriche a piedi o in bicicletta, se possibile.

Altri studi recenti hanno mostrato, in effetti, che viaggiare è importante per il nostro benessere; ciò magari potrebbe valere anche per tragitti ridotti. O ancora, restando nel mondo della psicologia, un gruppo di ricercatori ha svelato il metodo migliore per rimuovere tormentoni o brutte notizie dalla nostra testa.