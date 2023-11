Qual è l'impatto dei robot sul mondo del lavoro? Amazon e MIT cercano di capirlo

Solo un anno fa, Amazon ha svelato il robot magazziniere Sparrow che è in grado di riconoscere milioni di prodotti con l’intelligenza artificiale. Il colosso di Seattle, insieme al MIT sta però cercando di capire quale sarà l’impatto sul mondo lavorativo dei robot.

L’annuncio è arrivato nel corso dell’evento Delivering the Future tenuto presso il centro logistico al sud di Seattle. A far parte di questo progetto non sarà solo il MIT, ma anche la società di ricerca Ipsos che cercherà di determinare l’impatto che avranno questi sistemi sul mondo del lavoro.

Si tratta ovviamente di un argomento centrale, in quanto Amazon è uno dei principali datori di lavoro a livello mondiale, ma anche perchè utilizza i sistemi di robotica nei suoi centri logistici da oltre un decennio, scatenando in alcune circostanze anche critiche e dibattiti tra i detrattatori. È chiaro che l’argomento è centrale anche perchè secondo molti l’utilizzo dei sistemi di robotica potrebbero portare ad un drastico calo dei posti di lavoro, mentre altri sostengono che l’automazione creerà posti di lavoro migliori. Lo studio però non si soffermerà sui numeri “bruti” dell’occupazione, ma più su come i dipendenti umani ed il pubblico percepiranno l’aumento dell’utilizzo della robotica nei magazzini.