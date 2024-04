Qual è stato l'imperatore romano che è morto nella maniera più imbarazzante?

Dopo la morte di Cesare, l'antica Roma venne governata da una lunga lista di imperatori che assunsero il ruolo di capi militari e religiosi dell'impero che si stava formando. Molti morirono sul campo di battaglia, mentre altri - come l'imperatore Nerone - vennero uccisi da dei complotti. Vae, puto deus fio

I pretoriani furono fra i corpi militari che congiurarono più spesso per abbattere gli imperatori poco graditi, ma non è attribuibile a loro la morte imbarazzante che afflisse uno degli imperatori più amati e rispettati della storia di Roma.

Vespasiano fu il militare romano che concluse l'anno delle guerre civili (il 69 d.C.), intraprese con la morte di Nerone. Soldato esperto, venne ricordato anche per essere stato un grande riformatore dello Stato, per essere riuscito a ristabilire le condizioni economiche dell'impero e per aver dato al mondo i due successivi imperatori: Tito, che visse durante la terribile eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei, e il temutissimo Domiziano, ritenuto dagli storici l'imperatore più crudele della millenaria storia di Roma.

Per quanto amato, a Vespasiano tuttavia toccò probabilmente la fine più imbarazzante che poteva toccare a un sovrano. Seppur il suo nome oggi è collegato all'introduzione dei gabinetti pubblici e all'invenzione dei vespasiani, il primo imperatore della dinastia Flavia morì per colpa della dissenteria, dopo alcune giornate trascorse a letto con la febbre.

Mentre il figlio Tito cercava di seguire la realizzazione dell'opera più importante oggi presente a Roma, il Colosseo, Vespasiano cercava di resistere alla malattia che lo consumò velocemente dall'interno.

Gli storici romani sono stati molto rispettosi nei confronti della fine di questo sovrano, non scendendo particolarmente nei dettagli. Si sa solo che durante una giornata estiva molto afosa, Vespasiano ordinò di servirgli dell'acqua ghiacciata, proveniente probabilmente da delle fonti d'acqua dolce, vicine l'Aniene. Quell'acqua tuttavia gli provocò dei dolori allo stomaco, che peggiorarono velocemente per via dell'estremo caldo.

Vespasiano si spense in fretta, all'età di quasi settant'anni, seppur poche settimane prima il suo corpo apparisse ancora in salute. Giunto al momento del trapasso, chiamato vicino a sé il suo figlio Tito, seppe perfino scherzare sulla sua condizione, affermando di temere di starsi trasformando in un Dio - in latino "Vae, puto deus fio" - e che sarebbe stato per lui molto più degno morire in piedi che da disteso nel suo letto.

Alcuni medici moderni pensano che la dissenteria di cui soffrì Vespasiano potesse essere in realtà la conseguenza dell'ingestione involontaria di un parassita, come un'ameba. L'età veneranda di Vespasiano all'epoca peggiorò tuttavia la sua condizione, in un epoca in cui si viveva in media 45 anni e non si conoscevano gli antibiotici.

