Qual è l'incendio più devastante della storia? Forse non quello che credete

Pensando agli incendi più importanti della storia, ci verranno sicuramente in mente l'incendio di Roma del 64 d.C. o magari il Great Chicago Fire. Si tratta di eventi tragici ma, secondo un nuovo studio, sono ben lontani dalla devastazione che causò il fuoco durante il terremoto del Kantō, avvenuto un secolo fa.

Era il 1 settembre del 1923 quando un sisma di magnitudo 7,9 sconvolse il cuore del Giappone, causando la morte di circa 105.000 persone a Tokyo e dintorni. La ricerca, condotta dalla Seismological Society Of America, ha stimato che circa il 90% delle vittime furono uccise dal fuoco, rendendo l’incendio giapponese uno dei disastri naturali più letali della storia, paragonabile al bombardamento atomico di Hiroshima della Seconda Guerra Mondiale.

Il terremoto, noto come di Kantō Daishinsai (Grande disastro del terremoto del Kantō), sorprese il popolo giapponese proprio poco prima di mezzogiorno, quando molti cittadini stavano accendendo i tradizionali fornelli per cucinare il pranzo. La scossa del terreno fece crollare crollare molti di questi fornelli causando un centinaio di incendi in tutta la città in circa un’ora.

Bisogna ricordare che Tokyo non era la metropoli d’acciaio che conosciamo oggi. La maggior parte delle case erano costruite in legno e carta, che costituirono quindi l’ambiente ideale per la diffusione delle fiamme.

I ricercatori hanno scoperto anche che meno del 5% della letteratura scritta sul terremoto del Kantō del 1923 parla in dettaglio degli incendi, nonostante siano questi ad aver causato la maggior parte delle vittime e dei danni. Secondo gli autori, l’evento dovrebbe addirittura essere conosciuto come Kantō Daikasai (Grande disastro del fuoco del Kantō), un nome che meglio racconta quanto successe in Giappone quel drammatico giorno.