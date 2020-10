Qual è l'insetto che ha la puntura più dolorosa del mondo animale?

Vi abbiamo già parlato sulle nostre pagine dell'entomologo Justin O. Schmidt, conosciuto anche come l'uomo che si è fatto pungere migliaia di volte da diversi insetti. Bene, il valoroso scienziato ha stilato grazie alle sue conoscenze la "Scala del dolore delle punture di insetto di Schmidt". Ecco quali sono, quindi, le punture peggiori.

Il dolore va da una scala da 1 (dolore lieve) a 4 (dolore estremo). Schmidt ha più volte perfezionato la sua scala e, in uno dei suoi ultimi articoli scientifici, pubblicato a luglio 2019 sulla rivista Toxins, elenca tre specie che raggiungono il podio della scala.

Molti insetti producono veleno esclusivamente come meccanismo di difesa, mentre altri insetti utilizzano il veleno sia per la difesa che per catturare e sottomettere la preda. Nella sua "classifica", l'entomologo ha classificato la puntura dell'ape mellifera (Apis mellifera) come di grado due. Ecco, quindi, quali sono le punture più dolorose degli insetti secondo Schmidt:

Vespa del genere Pepsis : con il valore di "4", la puntura di questo insetto è stata descritta dell'ideatore della stessa scala come "un asciugacapelli acceso caduto nella vasca idromassaggio";

: con il valore di "4", la puntura di questo insetto è stata descritta dell'ideatore della stessa scala come "un asciugacapelli acceso caduto nella vasca idromassaggio"; Formica proiettile : il secondo posto del podio è occupato dalla formica proiettile (Paraponera clavata) con un valore di "4+". La descrizione di Schmidt? L'equivalente a camminare su un fuoco di carboni ardenti con un chiodo affilato e arrugginito di 8 cm piantato nel tallone;

: il secondo posto del podio è occupato dalla formica proiettile (Paraponera clavata) con un valore di "4+". La descrizione di Schmidt? L'equivalente a camminare su un fuoco di carboni ardenti con un chiodo affilato e arrugginito di 8 cm piantato nel tallone; Vespa Polistes Carnifex: il vincitore assoluto di questa classifica è la vespa Polistes Carnifex, conosciuta dagli esperti per la sua dolorosissima puntura. All'interno della scala del dolore si trova in prima posizione con un valore di "4++" e una sua puntura è "come avere la pelle della zona punta (in questo caso l'avambraccio) spellata e scorticata".

Insomma, fortuna che esperti come Justin O. Schmidt ci dicono da quale insetto stare il più lontani possibili.