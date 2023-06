Qual è l'intelligenza artificiale più avanzata? Tutto sulla AGI

Potreste aver già sentito fare riferimento al termine per via di alcune dichiarazioni di Sam Altman, CEO di OpenAI. Tuttavia, il termine AGI sta iniziando a circolare anche tra coloro che non sono propriamente soliti approfondire il mondo Tech, dunque vale la pena soffermarsi un momento sulla definizione.

Ebbene, ciò a cui si fa riferimento è la cosiddetta intelligenza artificiale forte (conosciuta anche come intelligenza artificiale generale), ovvero quella che, semplificando un po', possiamo definire la tipologia di soluzione IA più avanzata. È bene specificare che al giorno d'oggi, per stesso dire del succitato Altman, non si è ancora arrivati a una AGI "vera e propria", ma non sono in pochi a pensare che in futuro questo potrebbe essere possibile.

Il fatto è che, al contrario di altri progetti IA meno ambiziosi, spesso una AGI viene vista come una sorta di "obiettivo finale" da parte di coloro che ruotano attorno al settore dell'intelligenza artificiale. Per farla breve, per essere definita in questo modo un'IA deve risultare in grado di apprendere un qualsiasi compito intellettuale che può essere imparato da un umano.

Si fa insomma riferimento a una soluzione che mira a "emulare" il più possibile il ragionamento umano. No, non tutti fanno riferimento a un'IA "senziente" (anche se un po' di dibattito in merito c'è, visto che il significato del termine è discusso). Potrebbe in ogni caso interessarvi dare un'occhiata al video pubblicato dal canale YouTube Greylock, in cui si può ascoltare la definizione di AGI secondo Altman.

"Penso che ci siano molte definizioni valide, ma per me l'AGI è essenzialmente l'equivalente di un umano medio che potresti assumere come collega. Una soluzione in grado di fare qualsiasi cosa farebbe un collega da remoto dietro a un computer. Questo include imparare a fare il medico e diventare un programmatore molto competente: ci sono un sacco di cose che un essere umano medio è in grado di fare bene", ha affermato il CEO di OpenAI.

Per il resto, nel corso di una chiacchierata con Lex Fridman, il CEO di OpenAI ha reso noto un dibattito avuto internamente all'organizzazione con Ilya Sutskever, cofondatore di OpenAI, in merito al fatto se un'IA possa avere o meno una coscienza. Potreste dunque voler dare un'occhiata anche a quel contenuto, anche se chiaramente il dibattito in merito è destinato a proseguire a lungo.