Qual è il paese dove iPhone 14 costa di meno? E dove costa di più? Lo studio

Tra gli aspetti che hanno maggiormente colpito di iPhone 14, c’è sicuramente il prezzo. Soprattutto in Italia l’incremento dei prezzi di iPhone 14 è molto marcato rispetto alla precedente generazione, ed anche in altri mercati è avvenuto lo stesso. Tuttavia, è curioso capire qual è la nazione in cui iPhone 14 costa di più a livello mondiale.

Uno studio effettuato da Nukeni mostra che la Turchia ha superato il Brasile nella non felice classifica dei paesi in cui iPhone costa di più. L’iPhone 14 Pro da 128 gigabyte, ad esempio, costa 2193,15 Dollari, mentre in Brasile si ferma a “soli” 1.823,19 Dollari.

Gli USA invece si pongono al primo posto nella classifica contraria, ovvero dove acquistare iPhone 14 Pro costa di meno, con un prezzo di 999 Dollari (senza tasse locali) per il modello da 128 gigabyte, seguito dal Giappone a 1039,46 Dollari. Chiaramente, se vi trovate in USA e volete comprare un iPhone dovete prendere in considerazione il fatto che gli iPhone 14 non sono provvisti di slot SIM e supportano solo le eSIM.

Per il modello base di iPhone 14, invece, in Turchia costa 1699,68 Dollari, più del doppio del prezzo degli USA dove si ferma ad 829 Dollari.

Alla base di questo sorpasso della Turchia ai danni del Brasile c’è la crescita dell’inflazione (che ha superato l’80% per la prima volta in oltre 20 anni) ed una grave crisi economica che nel 2021 ha spinto Apple a sospendere la vendita dei propri prodotti in quanto la valuta locale ha perso il 15% del valore rispetto al Dollaro.