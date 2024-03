Qual è il Paese in cui gli iPhone costano di più? Si superano i 3.000 Euro!

Dopo aver visto in quali Paesi gli iPhone costano meno, è ora giunto il momento di scoprire quale è la nazione del pianeta nella quale gli smartphone di Apple hanno il costo più elevato. In questo Paese, addirittura, un iPhone 15 Pro Max può arrivare a costare l'equivalente di 3.100 Euro e passa!

Stiamo parlando della Turchia, dove Apple ha recentemente rivisto al rialzo i prezzi dei suoi dispositivi. Il cambiamento del listino prezzi dell'azienda è avvenuto in parallelo al lancio dei Macbook Air M3 da 13" e da 15", e ha visto il valore di listino di un iPhone 15 Pro Max salire fino a 107.999 Lire Turche, ovvero 3.115 Euro circa. Al momento, in Italia il medesimo smartphone si aggira tra i 1.799 e i 1.899 Euro, a seconda del rivenditore, mentre negli USA il suo prezzo di vendita è di 1.599 Dollari.

Il problema degli incrementi di prezzo è che essi vanno di pari passi con la disastrosa situazione economica in Turchia, che è anche un Paese noto per le sue elevatissime tasse sugli smartphone e sui beni di importazione in generale, che rischiano così di affossare le vendite del colosso di Cupertino. In aggiunta, bisogna considerare che l'incremento dei prezzi dei Melafonini avviene in un periodo difficile per il Paese a cavallo tra Asia ed Europa, in cui la stagnazione dei salari e le pessime condizioni lavorative sono piaghe sociali sempre più evidenti.

Allo stato attuale delle cose, un cittadino turco con un salario "medio" che desidera acquistare un iPhone 15 Pro Max da 1 TB dovrebbe risparmiare tutto il suo stipendio per ben sei mesi. Paradossalmente, viste le elevatissime tasse imposte da Ankara sugli smartphone, anche con un MSRP così alto è proprio il Governo turco a guadagnare più di Apple per ogni dispositivo venduto.

Al momento, comunque, il secondo Paese dove gli iPhone costano di più al mondo è il Brasile, dove il prezzo di uno smartphone top di gamma di Cupertino oscilla attorno ai 2.560 Euro. Si tratta dunque di 600 Euro in meno rispetto al prezzo medio turco: un'enormità, considerati anche i bassi salari di entrambi i Paesi.