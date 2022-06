Qual è stato l'ultimo iPhone di Steve Jobs? Ecco com'era

L'ultima fase di Apple con il compianto Steve Jobs al timone è stata caratterizzata dalla rivoluzione mobile messa in moto dal primo iPhone, presentato come una travolgente "One more thing" nel corso del keynote settembrino del 2007.

Tutti ricordano quell'annuncio con affetto e un pizzico di nostalgia, ma qual è stato l'ultimo modello di iPhone presentato da Steve Jobs?

Ebbene, la risposta è abbastanza semplice poiché dalla generazione successiva segnò un vero e proprio spartiacque tra il primo e il secondo ciclo vitale dello smartphone di Cupertino. Era il 4 ottobre del 2011 e un emozionato Tim Cook annunciò l'iPhone 4S poche ore prima che il co-fondatore della compagnia si spegnesse.

Il 5 ottobre ci lasciò Steve Jobs e ci piace pensare che sia riuscito a seguire il lancio del suo "ultimo iPhone" prima di salutarci.

Il suo ultimo keynote fu il WWDC 2011, salvo poi passare il testimone allo stesso Cook. Lo sviluppo di questo dispositivo fu travagliato non tanto per la tecnologia che racchiudeva al suo interno (iCloud, Siri e iOS 5 in una scocca praticamente identica a quella di iPhone 4), quanto più per la consapevolezza sullo stato di salute dell'amato CEO e in rete, non a caso, è opinione comune pensare che la S dell'iPhone 4S stia proprio per "Steve", un omaggio a una personalità che ha letteralmente plasmato il mondo della tecnologia, tascabile e non, per come la conosciamo oggi.