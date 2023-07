Qual è l'iPhone più venduto di sempre? Potreste non saperlo

Dopo aver scoperto qual è stato lo smartphone Samsung più venduto di sempre e aver sottolineato anche in quell'occasione quanto in realtà il primato in questo segmento spetti ad Apple, è arrivato il momento di rispondere alla fatidica domanda: qual è stato l'iPhone più venduto di sempre?

Ebbene, mentre vi parlavamo di Samsung ci abbiamo tenuto a specificare come quella del colosso sudcoreano sia in realtà solo la decima posizione se guardiamo al mercato generale e che, sempre relativamente agli smartphone, le prime nove posizione siano invece occupate tutte dalla mela morsicata.

Il primo di tutti, però, oggi potrebbe sembrarvi un outsider: stiamo parlando di iPhone 6 e iPhone 6 Plus, generazione "della maturità" con i display più grandi della sua storia e un design inizialmente controverso ma infine apprezzato da molti.

Si tratta, oltretutto, degli unici iPhone ad aver superato la soglia dei 200 milioni di unità vendute al pari dei candybar Nokia di maggior successo, ma neanche seconda e terza posizione del mercato smartphone se la passano poi così male. Secondo è infatti l'iPhone 6S con il suo gemello 6S Plus, che hanno venduto oltre 170 milioni di unità, mentre poco più in basso troviamo il 5S con circa 165 milioni di pezzi venduti in tutto il mondo.

Più che un successo si tratta insomma di un'invasione, mentre se guardiamo al mercato dei cellulari, con e senza funzionalità smart, il primato diventa un dualismo, con un mercato sostanzialmente conteso nella sua storia tra Apple e Nokia.

Ma vi siete mai chiesti quanti iPhone siano stati venduti dal 2007 a oggi? Spoiler: ci sono nove zeri!