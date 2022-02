Qual è il paese che ha più isole? Non indovinerete mai

Se volessimo quantificarlo, sicuramente ogni paese e nazione di questa Terra avrebbe qualcosa di unico. Ad esempio la Russia è il paese con più alberi al mondo, dove il 45% della massa continentale è considerata foresta. Il Canada, invece, è il paese con più laghi (poiché ne ha circa 879.000). Tuttavia, qual è il paese del mondo che ha più isole?

Potreste star immaginando qualche zona sperduta dell'Asia, ma in realtà per cercare questo primato non dobbiamo uscire troppo da "casa", visto che appartiene alla Svezia (dove stanno addestrando i corvi a raccogliere i mozziconi di sigarette). Il paese del Nord Europa, infatti, ospita ben 221.800 isole per lo più disabitate - addirittura alcune di loro sono grandi circa 25 metri quadrati (la stessa dimensione di un garage per auto).

Al secondo posto sul podio troviamo la Finlandia, che ha circa 188.000 isole, mentre al terzo posto la Norvegia, che ne ha 55.000. Una domanda, adesso, potrebbe sorgere spontanea: perché hanno tutte queste isole? "È dovuto al loro recente passato particolare, geologicamente parlando", secondo quanto afferma Karin Sigloch, direttrice della ricerca presso il Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS).

Durante l'ultima era glaciale, risalente a circa 41.000 anni fa, varie regioni nordiche erano ricoperte da calotte glaciali "alte più di un chilometro", che erano così pesanti da "costringere la crosta terrestre ad affondare". Un lungo periodo caldo chiamato "Olocene Climatic Optimum" ha però causato lo scioglimento di questo ghiaccio e ha aiutato la crosta - senza ghiaccio - a riaffiorare a galla.

Questo fenomeno, insieme a una topologia del territorio incredibilmente alta, ha prodotto fiordi profondi, lasciando "pezzi di roccia che sporgono ovunque". Certo, nel vero e proprio senso geologico quelle della Svezia non sono isole e, secondo uno studio del 2015, il paese ne ha soltanto 401. Tuttavia, poiché la questione è ancora in discussione (un po' come il dibattito della differenza tra laghi e stagni), il vincitore attuale è - per adesso - la Svezia.