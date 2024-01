Qual è il jet più veloce di sempre? Da Roma a Milano in soli 8 minuti

Il record per l'aereo più veloce di sempre è detenuto dal North American X-15, che ha raggiunto una velocità di circa 7.274 km/h, pari a Mach 6.7. Questo aereo, più un razzo con ali che un jet tradizionale, è stato lanciato da un Boeing B-52 per raggiungere i confini dello spazio o per spingere il più velocemente possibile.

Nella categoria degli aerei "convenzionali", il titolo di più veloce va al Lockheed Martin SR-71 Blackbird, un aereo da ricognizione ad alta quota progettato per superare in velocità e quota tutti i missili terra-aria e gli intercettori dell'era sovietica. Con i suoi due motori turbojet Pratt & Whitney J58, ciascuno capace di 32,500 lbf di spinta, il Blackbird poteva raggiungere velocità pari a Mach 3.2 (3951,36 chilometri all'ora).

Considerando questa velocità e partendo da Roma, per raggiungere Milano si impiegherebbero circa 8,71 minuti.

Per quanto riguarda il trasporto civile, il Concorde rimane l'aereo passeggeri più veloce mai costruito, capace di raggiungere Mach 2.04 (2.455 chilometri all'ora: Roma-Milano in circa 14 minuti). Nonostante il suo successo tecnologico, il Concorde non ha rivoluzionato il trasporto aereo come sperato, a causa degli alti costi operativi e di un mercato che privilegiava jet subsonici più efficienti.

Oggi, Boom Supersonic sta lavorando all'Overture, un nuovo aereo supersonico che promette di portare i passeggeri a Mach 1.7 entro il 2029, con costi per posto significativamente inferiori rispetto al Concorde e la capacità di volare con carburante per aviazione sostenibile al 100%. Se tutto andrà come previsto, potremmo trovarci all'inizio di una nuova era di viaggi supersonici, più accessibili e sostenibili.

Nel frattempo, ecco X-59, il nuovo jet supersonico della NASA.