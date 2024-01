Ecco qual è stato il lago più grande mai esistito (era colossale)

Il Guinness World Record per il lago più grande mai esistito sulla Terra è stato assegnato al megalago Paratethys, un gigante preistorico che si estendeva per 2,8 milioni di chilometri quadrati, da dove oggi si trovano le Alpi orientali fino al Kazakistan in Asia centrale.

Questo lago immenso, formatosi circa 12 milioni di anni fa, era più grande del Mediterraneo attuale e conteneva un volume d'acqua stimato in oltre 1,77 milioni di chilometri cubi, più di dieci volte il volume di tutti i laghi di acqua salata e dolce attuali combinati.

Nonostante le sue dimensioni colossali, lo specchio d'acqua non era un luogo idilliaco per nuotare, poiché le sue acque erano leggermente salmastre. Si ritiene che il lago si sia formato a seguito dell'innalzamento delle catene montuose dell'Europa centrale, che separarono l'antico mare Paratethys dall'oceano, creando così questo gigantesco lago.

Tuttavia, la storia del Paratethys non è stata costante: una ricerca del 2021 ha rivelato che la struttura ha subito periodi di disseccamento, perdendo fino a due terzi della sua superficie e un terzo del suo volume in un periodo tra 7,65 e 7,9 milioni di anni fa, per poi riempirsi nuovamente dopo essersi collegato al Mar Mediterraneo.

L'importanza di studiare il megalago Paratethys va oltre la semplice curiosità. Esplorando le catastrofi che questo antico lago ha subito a causa dei cambiamenti climatici, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni che possono aiutare a comprendere e affrontare le crisi attuali e future in mari tossici come il Mar Nero.

La fauna che abitava lo specchio d'acqua includeva foche, antichi elefanti e Cetotherium rabinini, la balena più piccola mai trovata nel record fossile. Infine, il megalago giunse al termine tra 6,7 e 6,89 milioni di anni fa, quando un'erosione formò un'uscita sul bordo sud-occidentale del lago, creando un'impressionante cascata.

A proposito: sapete che i laghi si possono ribaltare?