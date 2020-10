Qual è il latte migliore per l'ambiente? La risposta potrebbe sorprendervi

Quando andiamo al supermercato ci troviamo di fronte tantissimi tipi di latte differenti. Adesso, possiamo fare la nostra scelta del latticino anche in base al suo impatto ambientale: vediamo insieme qual è il miglior tipo per l'ambiente.

Uno studio del 2018, infatti, stima che i latticini animali siano circa tre volte più ad alta intensità di emissioni di gas serra rispetto a quelli vegetali. Facciamo, quindi, subito una distinzione importante: il latte animale ha un potenziale di riscaldamento globale ovviamente maggiore del latte vegetale.

Inoltre, i latticini animale generalmente richiedono nove volte più terra rispetto a qualsiasi alternativa a base vegetale. Ogni litro di latte vaccino utilizza 8.9 metri quadrati all'anno, rispetto a 0.8 per l'avena, 0.7 per la soia, 0.5 per le mandorle e 0.3 per il latte di riso. Tuttavia, occorre fare delle distinzioni, soprattutto anche per quanto riguarda il consumo di acqua.

Ad esempio le mandorle: un singolo seme richiede 12 litri di acqua, il che solleva interrogativi sulla produzione industriale di queste noci in aree a scarsità d'acqua. Le prestazione ambientali del latte di cocco, invece, sono buone: gli alberi di cocco utilizzano piccole quantità di acqua e assorbono anidride carbonica. Poiché vengono coltivati nelle aree tropicali, la produzione industriale di questo latte può distruggere l'habitat della fauna selvatica.

Un'altra alternativa è il latte di nocciola. Questi alberi, infatti, crescono nelle aree con maggiori precipitazioni intorno al Mar Nero, nell'Europa meridionale e nel Nord America e richiedendo molta meno acqua rispetto ai mandorli. Inoltre, vengono impollinati dal vento. Nonostante sia già in commercio, il latte di nocciole non è ancora così diffuso e non sappiamo gli effetti a operazioni intensive su larga scala.

Il latte di soia è anche molto buono per l'ambiente, poiché ha prestazioni ambientali molto buone in termini di acqua, potenziale di riscaldamento globale e uso del suolo, ma una delle principali preoccupazioni ambientali è la necessità di eliminare e convertire vaste aree di vegetazione autoctona per coltivare semi di soia, lo stesso vale per il latte d'avena.

Un punto di svolta viene offerto dal latte di canapa: i suoi semi vengono trasformati per olio e latte, ma la pianta stessa è molto versatile e tutte le sue parti possono essere utilizzate come materiale da costruzione, fibre tessili, polpa e carta o plastica a base di canapa. Le sue radici crescono in profondità, caratteristica che migliora la struttura del suolo e riduce la presenza di funghi. È, inoltre, anche resistente alle malattie e, a sua volta, riduce la necessità di erbicidi e pesticidi. La canapa richiede più acqua della soia, ma meno di mandorle e altri tipi di latte.

Insomma, la risposta è certamente una: per ridurre l'impronta ambientale del latte è importante sostituire il latte che beviamo con opzioni a base vegetale.