Qual è il libro più antico del mondo? Rispondere alla domanda è molto difficile

Nulla di meglio che leggere un libro sulla spiaggia in questo periodo, rilassandosi con il rumore delle onde che si abbattono sulla battigia e deliziati dall'agrodolce odore di salsedine. Di opere per intrattenersi sotto l'ombrellone ce ne sono una moltitudine, ma sapete qual è il libro più antico del mondo? Rispondere alla domanda non è facile.

Al Museo Nazionale di Storia della Bulgaria esiste un libro composto da sei pagine d'oro a 24 carati ricoperte di caratteri etruschi e che presenta illustrazioni di un cavaliere, una sirena, un'arpa e dei soldati. L'opera è - secondo le stime - risalente a circa 2.500 anni fa ed è stata trovata lungo il fiume Strouma, nel sud-ovest della Bulgaria, in un'antica tomba.

Questo è tecnicamente uno dei libri più antichi del mondo... ma molti hanno (giustamente) da ridire! Innanzitutto si deve capire cosa si intende per libro perché esistono pagine più vecchie di questo manoscritto dorato, ma che non sono rilegate e raccolte insieme da una copertina; quindi tecnicamente non sono libri.

Se dovessimo attenerci con il metodo di stampa dei caratteri mobili, allora il libro più antico al mondo sarebbe la Bibbia di Gutenberg, creato intorno al 1450. Le culture cinesi, tuttavia, stampavano pagine di strutture simili a libri utilizzando lastre di legno intagliato e semplici macchine centinaia di anni prima di Gutenberg.

Lo stesso vale per gli egizi e i loro famosi papiri di 3.000 anni fa. "Queste sono domande con cui gli studiosi stanno ancora lottando", ha affermato Laurent Ferri, curatore di libri rari e manoscritti alla Cornell University. Rispettando tutte le caratteristiche richieste, il libro più antico del mondo potrebbe essere il Sutra del Diamante di Dunhuang, testo della religione induista, che precede la Bibbia di Gutenberg di ben 587 anni.

Non sappiamo con certezza quale sia il libro più antico del mondo, ma sappiamo quale saranno i libri che saranno letti nel 2114.