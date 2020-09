Ecco qual è il libro che le persone dicono di aver letto... ma senza averlo davvero fatto

Le persone dicono molte cose. Per questo motivo il libro più letto, senza mai averlo fatto, è Alice nel Paese delle Meraviglie. A rivelarlo è un famosissimo sondaggio pubblicato dal Telegraph (nel 2016), che ha stilato una classifica dei 20 libri che il lettore dice di aver letto... ma senza averlo davvero fatto. Quali sono gli altri?

Al secondo posto troviamo 1984 di George Orwell. Sicuramente uno dei libri più famosi e che sicuramente - quasi - tutti conoscono. Il quotidiano parigino Le Monde lo posiziona al 22º posto della classifica dei 100 migliori libri mai scritti. L'opera di Orwell ha sicuramente influenzato una grande fetta di questo genere letterario e non.



Al terzo posto troviamo un'opera che non avrà avuto lo stesso impatto sociale di Orwell, ma che ha sicuramente creato un genere e, forse, anche una nuova cultura: Il signore degli anelli di John Ronald Reuel Tolkien. Chi non ha mai visto il film? Chi non conosce Frodo, Gandalf o Gollum? Un'opera che non ha sicuramente bisogno di presentazioni.



Al quarto posto, invece, torniamo su toni più "seri" e possiamo trovare Guerra e pace di Lev Tolsòj. Opera ambientato durante le guerre napoleoniche, si incentra sulle vicende del principe Andrej (un personaggio immaginario) che affronta un lungo cammino spirituale e che alla fine lo porterà a una illuminazione finale.



Fate un favore a voi stessi, se non avete letto le opere qui citate... recuperatele subito!